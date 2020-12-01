شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الصحة الألماني، الثلاثاء، أن ألمانيا تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن من فيروس «كورونا» في يناير/كانون الثاني، في الوقت الذي تكافح فيه أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان موجة ثانية من تفشي الفيروس.

وقال ينس سبان لهيئة البث الإذاعي العامة دويتشلاند فونك: «قلنا من قبل إن أشهر الشتاء الباردة، التي نقضي فيها وقتاً أطول في أماكن مغلقة، ستكون الجزء الأصعب. وهذا يسري بالفعل حتى نهاية الشتاء». وأضاف سبان أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر/كانون الأول على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحاً على الأرجح بحلول ذلك الوقت.

وقال سبان إن العاملين في مجال الصحة سيقومون بتحصين الناس بفرق متنقلة وفي مراكز التطعيم لأن اللقاح المرشح الذي طورته شركة «بيونتك» و«فايزر» يحتاج للتخزين في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر.