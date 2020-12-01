شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان البادي: يوم هذا العام مجلل بالنجاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل بأصدق التهاني إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات. وقال: احتفال هذا العام يأتي مجللا بالنجاح في تجاوز دولتنا أصعب المحن والتحديات التي كان داعمها الأول ما قدمه قادتنا حفظهم الله للمواطنين والمقيمين، مما كان له أبلغ الأثر في صمود وطننا وتوالي الانجازات والنجاحات في شتي المجالات، بما يرفع مكانة دولتنا في عنان السماء لتكون بإذن الله تعالى بين أفضل الدول في العالم ومثالاً يحتذى في كل مجالات الحياة في التنمية والتفوق والابتكار والريادة وفي التسامح والتعايش وقبول الاخر.

وأشار إلى أن ما حققته الدولة يعد وبكل المقاييس إنجازاً حضارياً كبيراً. مؤكداً اهتمام ولا قيادتنا بترسيخ العدالة واستقلالية القضاء.

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