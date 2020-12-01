شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الأولى لبطولة «الجولف في دبي» تنطلق بمشاركة عالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح الأربعاء النسخة الأولى لبطولة «الجولف في دبي»، المقدمة من موانئ دبي العالمية، التي ستقام على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف حتى 5 ديسمبر الجاري، وتعد البطولة الأحدث على روزنامة الجولة الأوروبية للجولف التي تقام منافساتها تحت شعار: «السباق إلى دبي».

وتولد النسخة الأولى للبطولة كبيرة منذ ضربة البداية، مع مشاركة نخبة من اللاعبين العالميين، والجوائز المالية التي تقدمها وتبلغ 1.2 مليون دولار، كما يعد انطلاق البطولة إيذاناً بما يتم تسميته «دبي سوينج»، وذلك مع إقامة منافسات الجولف العالمية لمدة أسبوعين متتالين في دبي؛ حيث ستقام مباشرة عقب هذا الحدث، بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تعد ختام موسم الجولة الأوروبية للجولف «السباق إلى دبي» على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري.

من جانبه، قام الجنوب إفريقي كريستيان بيزويدنهوت بقطع خطوة كبيرة في الوقت المناسب في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد فوزه بلقب بطولة ألفريد دنهيل، مما جعله يصعد إلى المراكز العشرة الأولى «التوب 10» في ترتيب الموسم الحالي.

وقدم الجنوب إفريقي أداء رائعاً في جميع الجولات الأربع في البطولة ليبتعد تماماً عن 4 لاعبين تشاركوا المركز الثاني، وحصل على 460 نقطة لينتقل من المركز 21 إلى المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي».

بيزويدنهوت، الذي فاز بأول لقب له في الجولة الأوروبية في العام الماضي ببطولة أندلوسيا ماسترز، يستعد لحصوله على أفضل نتيجة له في مسيرته هذا الموسم بعد أن أنهى العام الماضي في المركز 18 في «السباق إلى دبي».

قام جميع اللاعبين في المركز الثاني بقفزات كبيرة في الترتيب بعد أن جمع كل منهم 182.5 نقطة.

وساعد المركز الثالث الأمريكي شون كروكر على الصعود 32 مركزاً إلى المركز 60 وفي الطابور للحصول على مكان في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، بينما أصبح البولندي الصاعد أدريان ميرونك ضمن أفضل 100 لاعب بعد انتقاله إلى المركز 81 بقفزة 44 مركزاً.

وارتقى الإنجليزي ريتشارد بلاند، الذي احتل المركز السابع في بطولة جوهانسبرج المفتوحة قبل أسبوع، 43 مركزاً دفعة واحدة إلى المركز 72؛ حيث يبدو أنه مستعد لتحقيق أفضل نتيجة له في «السباق إلى دبي» منذ عام 2016 عندما كان في المركز 27 في السباق الذي امتد لموسم كامل بينما يمثل المركز الثاني أفضل نتيجة حققها المراهق الجنوب إفريقي جايدن شابر هذا الموسم؛ حيث انتقل 118 مركزاً دفعة واحدة، ليصل إلى المركز 141 في ترتيب «السباق إلى دبي».

وأنهى خمسة لاعبين البطولة في المركز السادس ليحصل كلاً منهم 72.85 نقطة؛ حيث عزز كل من ماركوس أرميتاج وأدري أرنوس مراكزهم داخل المراكز الـ60 الأولى في الترتيب بعد تقدمهم ستة مراكز إلى المركزين 51 و 52 على التوالي.

وتقدم الإسكتلندي سكوت جاميسون 11 مركزاً إلى المركز 66 وتقدم الفرنسي ألكسندر ليفي 22 مركزاً دفعة واحدة إلى المركز 126 بينما كانت هناك خطوة كبيرة قام بها الجنوب إفريقي ويلكو نينابر الذي حل بمفرده في المركز 12 ليجمع 47.3 نقطة ويصبح ضمن أفضل 60 لاعباً في الترتيب.

ويشهد هذا الأسبوع ضيافة الجولة الأوروبية لحدثين في وقت واحد في دبي وجنوب إفريقيا؛ حيث ستقام بطولة الجولف في دبي المقدمة من موانئ دبي العالمية يوم الأربعاء على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف وبطولة جنوب إفريقيا المفتوحة في نادي جاري بلاير الريفي ابتداء من يوم الخميس.

