شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر الهاملي: إرث زايد سيبقى وطناً منيعاً بحكمة قيادتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

رفع ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أصدق التهاني بمناسبة اليوم الوطني إلى القيادة الرشيدة، وقال«نجدد الولاء والانتماء والالتفاف حول قيادتنا، ونواصل خلفها مسيرة الوطن لتبقى رايته ترفرف عالياً على هذه الأرض الطيبة التي ستبقى شاهداً على حكمة المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه. وفي هذا اليوم نستحضر بكل اعتزاز تأسيس دولتنا ويغمرنا شعور الفخر بحاضرها، حيث تزداد الإنجازات وتكبر معها الطموحات بمستقبل أكثر إشراقا وتميزا لوطن التسامح في ظل قيادتنا الرشيدة التي تعمل دوما على توفير رغد العيش للمواطن وإعلاء قيمة الإنسان وتعزيز البنيان. وسيبقى «إرث زايد» الوطن المنيع بحكمة قيادتنا الرشيدة وتكاتف أبنائه.

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