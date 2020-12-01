شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العلماء: مسيرة تنموية متسارعة وإنجازات متجددة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بعد: إن احتفالنا باليوم الوطني، يتزامن هذا العام مع جهود الجهات الحكومية في الدولة واستعداداتها، لتسريع وتيرة مشاريعها وإنجازاتها، لتعزيز ريادة الدولة ومكانتها العالمية في عام الاستعداد للخمسين، بما يحقق رؤى القيادة وأهداف مئوية الإمارات بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في جميع القطاعات والمجالات بحلول عام 2071.

وتوجه بأسمى آيات التهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنياً أن يعيدها الله بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والتميّز.

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