شكرا لقرائتكم خبر عن نـورة الكعبي: مسيرة طموحة من الإنجاز والبناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أن اليوم الوطني يجسد مسيرة طموحة من الإنجاز والبناء والعطاء. واليوم ونحن نستعد للخمسين عاماً القادمة، نقف واثقيـن ببلادنـا، وراية اتحادهـا وبيتهـا المتوحد، ملتفين متعاضدين متكاملين بكل ثقة، مؤمنين بقدرات أبنـــائنـا، ومقدرتنا على الإيفـاء بما يتطلبه إبقاء هذه الدولة عزيزة منيعة، جديرة تستحق مكانتها اللائقـة، دولة رسـالة ورايـة، وكما ينبغي لدولة ناهضة متجددة متحضرة رائدة مستقرة وواعدة أن تكون.

وأضافت: استطاعت الإمارات خلال سنوات قليلة أن تصبح نموذجاً تنموياً رائداً بحكمة قادتها، وإخلاص شعبها وعمله الدؤوب لرفعتها ونهضتها، حتى رسخت مكانتها، دولة حضارية، تؤمن بقيم السلام والتسامح والتعايش، وتضع تنمية الشعوب والمجتمعات على سلم أولوياتها.

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