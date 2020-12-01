"موديرنا" : لقاح "كورونا" فعّال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب

قالت شركة موديرنا الأمريكية إن لقاحها لمواجهة فيروس كورونا فعال بنسبة 100% في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأظهرت النتائج الجديدة التي شملت أكثر من 30 ألف مشارك، أن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من مخاطر لقاح كورونا الشديدة وبنسبة 94% في الوقاية من المرض على نطاق أوسع.

وتقول الشركة إن النتائج متسقة عبر مختلف الديموغرافيات، بما في ذلك العمر والجنس والعرق.

وقالت الشركة إنه لم يتم تحديد مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، حيث إقتصرت الآثار الجانبية على آلام موقع الحقن والصداع والتعب.

موديرنا ذكرت أنها وبعد جمع بيانات السلامة المطلوبة لمدة شهرين، ستتقدم بطلب للحصول على إذن إستخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص تسويق مشروط من وكالة الأدوية الأوروبية.

وتقول الشركة إنها أُبلغت أن إدارة الغذاء والدواء ستجتمع للنظر في اللقاح في 17 ديسمبر.

وتتوقع موديرنا تجهيز 20 مليون جرعة لشحنها إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، وهو عدد كافٍ لتحصين 10 ملايين شخص لأن اللقاح يتطلب جرعتين. وتقول الشركة إنها في طريقها لتصنيع ما بين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.

وفي حديثه عن النتائج، أكد الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل على معدل نجاح اللقاح المرتفع وعلى وجه الخصوص، قدرته على الوقاية من الأمراض الشديدة.

وقال بانسل "نعتقد أن لقاحنا سيوفر أداة جديدة وقوية قد تغير مسار هذا الوباء وتساعد في الوقاية من الأمراض الشديدة، والاستشفاء ومعدلات الوفاة".