شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من بلدتي قطنة وبدو شمال غرب القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيمن أبو عيد، وشريف الخضور من بدو، وجودة حوشية، وزياد طه، من قطنة بعد أن داهمت فجر اليوم منطقة شمال غرب القدس.

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