بالصور.. جيجي حديد تستعيد ذكريات حملها

وتظهر جيجي حديد في شهر أغسطس/ آب الماضي، وهي حامل في شهرها الثامن، مع زوجها زين مالك، الذي يحتضن بطنها، وفق ما جاءت به صحيفة "الإنديبندت" البريطانية.

وظهر زوجها في صورة ينظر إلى عيني جيجي ويضع ذقنه على بطنها. كما كتبت جيجي حديد في منشور لها "أغسطس بانتظار ابنتنا". هذه الصورة الخاصة هي فرصة للمعجبين لمشاهدة مراحل الولادة.



وشارك الزوجان هذه الصور مع جمهورهم ومتابعيهم، وعبرا عن إحساسهما بانتظار مولودتهما التي لم يعلنا عن اسمها إلى غاية الآن.

وقالت جيجي إن "طفلتنا هنا، بصحة جيدة وجميلة"، "إن محاولة التعبير عن شعوري بالكلمات ستكون مهمة مستحيلة. الحب الذي أشعر به لهذا الإنسان الصغير يتجاوز فهمي. ممتنة لمعرفتها، وفخورة أنها لي، وشكرا على الحياة التي سنعيشها معا".

