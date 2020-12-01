وظهر زوجها في صورة ينظر إلى عيني جيجي ويضع ذقنه على بطنها. كما كتبت جيجي حديد في منشور لها "أغسطس بانتظار ابنتنا". هذه الصورة الخاصة هي فرصة للمعجبين لمشاهدة مراحل الولادة.
وشارك الزوجان هذه الصور مع جمهورهم ومتابعيهم، وعبرا عن إحساسهما بانتظار مولودتهما التي لم يعلنا عن اسمها إلى غاية الآن.
وقالت جيجي إن "طفلتنا هنا، بصحة جيدة وجميلة"، "إن محاولة التعبير عن شعوري بالكلمات ستكون مهمة مستحيلة. الحب الذي أشعر به لهذا الإنسان الصغير يتجاوز فهمي. ممتنة لمعرفتها، وفخورة أنها لي، وشكرا على الحياة التي سنعيشها معا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. جيجي حديد تستعيد ذكريات حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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