رئيس الوقف السني يبحث مع شيخ عموم الطرق الصوفية في السودان التعاون المشترك

بحث رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الثلاثاء، مع شيخ عموم الطرق الصوفية في السودان عبيد كرار ود بدر التعاون المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي للديوان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "كمبش استقبل، اليوم، الشيخ عبيد كرار ود بدر شيخ عموم الطرق القادرية الصوفية في السودان وجرى خلال بحث سبل التعاون المشترك بين ديوان الوقف السني ومجمع الطرق الصوفية السوداني".



وأضاف أن "الاجتماع حضره عدداً من اعضاء المجمع الاعلى للتصوف في العراق منهم الدكتور خضر الزيدي والشيخ صهيب ياس الرواي والشيخ علاء المشهداني".



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