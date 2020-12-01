رجح النائب احمد سليم الكناني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، بأن تساهم مبادرة البنك المركزي العراقي الخاصة بأقراض المشاريع السكنية والخدمية والصناعية والزراعية في تحريك السوق العراقية وتوجيهها بالشكل الذي يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية.
واضاف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار انه "يجب ابعاد هذه المبادرة عن المضاربين في المال العام ممن يدعون انهم رجال اعمال ومستثمرين كون هناك تجارب سابقة في هذا المجال ادت الى هدر كبير في المال العام واستغلالها من قبل منتفعين همهم الوحيد تحقيق الربح على حساب تنمية الاقتصاد العراقي وجعله اكثر فعالية لمواجهة الازمات الاقتصادية".
واكد الكناني ان "لجنته من جانبها ستقوم بدورها الرقابي لضمان انجاح هذه المبادرة وتوجيهها بالشكل الصحيح ،داعيا البنك المركزي الى التعاون واعلام اللجنة بتفاصيل المبادرة حيث تمتلك اللجنة عدة مقترحات ويمكن ان تساهم في تقويم هذه المبادرة واليات مراقبتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الكناني يدعم مبادرة البنك المركزي ويدعو الى التعاون لانجاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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