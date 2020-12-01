من العراق إلى أوروبا.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم

ويشهد الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، مواجهة واحدة تجمع فريقي النفط والديوانية على ملعب "الساحر أحمد راضي".

وتُلعب عدة مباريات هامة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا أبرزها لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.



موعد مباراة الدوري العراقي

النفط يواجه الديوانية على ملعب الساحر احمد راضي في تمام الساعة الثانية ظهراً والمباراة غير منقولة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

لوكوموتيف موسكو ضد ريد بول سالزبورغ وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

وتنطلق المباراتان في تمام 8:55 مساءً بتوقيت بغداد.

أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.



بوروسيا مونشنغلادباخ ضد انتر ميلان وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4.

ليفربول ضد أياكس أمستردام وتُذاع المباراة على قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports 4K.

مانشستر سيتي ضد بورتو وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

مارسيليا ضد أولمبياكوس وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

أتالانتا ضد ميتييلاند وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5.

وتنطلق جميع المباريات في تمام 11 مساءً بتوقيت بغداد.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

يوكوهاما إف مارينوس ضد تشانبوك هيونداي موتورز وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 8

جوانجزو إيفرجراند سوون سامسونج بلووينجز وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 7.

وتنطلق المباراتان في تمام 1 مساءً بتوقيت بغداد.

شنغهاي ضد سيدني وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت بغداد وتُذاع على قناة beIN Sports HD 7.