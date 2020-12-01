"فساد القضاة" بلبنان.. وزير الداخلية أمام النائب العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستمع القضاء اللبناني، الأربعاء، إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على خلفية اتهامه القضاة بالفساد.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات سيستمع، غدا الأربعاء، إلى إفادة فهمي حول ما أدلى به، في حديث تلفزيوني بحق القضاة.

كما يستمع عويدات إلى إفادة مقدم البرنامج الإعلامي مارسيل غانم، الذي لم يُبلغ بعد بموعد وتاريخ الاستدعاء، وفق الوكالة.



وقال فهمي، في حديث تلفزيوني، إن 95 بالمئة من القضاء في لبنان فاسدون وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة من قبل القضاة، وكذلك من المجلس الأعلى للقضاء الذي طالب بملاحقته جزائيا.

واعتبر المجلس أن ما صدر عن وزير الداخلية بحق القضاء والقضاة "أمر غير مقبول وغير مسموح به بتاتا وغير صحيح"، طالبا من النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحقه.

وكان مستشار الرئيس اللبناني وزير العدل السابق سليم جريصاتي قد أصدر بيانا استنكر فيه تصريحات فهمي.

ووصف جريصاتي اتهام وزير الداخلية للقضاة بالفساد بـ"الخطير واللامسؤول والمتهور عن وزير أمني بحق القضاء اللبناني".