شكرا لقرائتكم حزب الله واشنطن: حزب الله بكافة أجنحته منظمة إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحّبت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، بتصنيف لاتفيا حزب الله اللبناني في مجمله "منظمة إرهابية".

ذكّر بيان صادر عن كالي براون، أحد المتحدثين باسم الوزارة، بدعم لاتفيا للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على حزب الله. وقد أعربت هذه الدولة الأوروبية عن استعدادها لفرض حظر دخول لأراضيها على كل شخص على صلة بحزب الله.

رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس خلال اجتماع للقادة الوروبيين في بروكسل

واعتبر براون أن تواصل تصنيف دول عبر العالم، خاصة في أوروبا وأميركا اللاتينية، لحزب الله كمنظمة إرهابية يشكّل رسالة قوية للميليشيا ولداعميها في إيران، مفادها بأن مرحلة جديدة قادمة.

وأضاف أن في المرحلة القادمة، لن يتمكن عناصر حزب الله من العمل على الأراضي الأوروبية، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيتبع خطى عدد من الحكومات الأوروبية لسد الثغرة الأمنية التي تشكّلت عبر الفصل النظري بين جناحي حزب الله، السياسي والعسكري.

وشدد البيان على أن حزب الله منظمة إرهابية، في كافة أذرعه (السياسية والعسكرية). وأضاف أن واشنطن تواصل دعوة الدول لمنع نشطاء حزب الله ومموليه ومجنديه على أراضيها.

وقد صنّفت عدة دول حول العالم حزب الله منظمة إرهابية، وحظرت نشاطه على أراضيها، بينما تدرس دول أخرى أخذ خطوات مماثلة.