شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تواصل تسجيل أرقام قياسية بإصابات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو -رويترز أعلنت روسيا، الثلاثاء، تسجيل 569 وفاة لها صلة بفيروس «كورونا» المستجد ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 40464. وقالت السلطات إنه تم تسجيل 26402 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 6524 في العاصمة موسكو ليرتفع العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى مليونين و322056.

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