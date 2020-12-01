شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تقر قانوناً يشدد موقفها النووي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز مشروع قانون يطالب الحكومة الإيرانية بمواصلة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المئة وتجاهل قيوداً أخرى فرضت على برنامجها النووي بموجب اتفاق مع قوى عالمية أبرم عام 2015، أولى مراحل التشريع.

وطُرح مشروع القانون في أعقاب اغتيال عالم نووي بارز، الجمعة، وأقره البرلمان بعد القراءة الأولى في جلسة بثتها على الهواء الإذاعة الحكومية.

وما زال مشروع القانون ينتظر موافقة البرلمان بعد القراءة الثانية وموافقة هيئة دينية قبل أن يصبح قانوناً.

وكثيراً ما طالب البرلمان دون جدوى بتشديد موقف إيران من القضية النووية في السنوات الماضية. وتجاوزت إيران بالفعل الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية احتجاجاً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وظلت أقصى درجة نقاء وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مستوى 4.5 في المئة وهي أعلى من 3.7 في المئة المنصوص عليها في الاتفاق، لكن أقل من درجة 20 في المئة التي بلغتها إيران في السابق ومن 90 في المئة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.

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