شكرا لقرائتكم خبر عن حصة بوحميد: يوم إماراتي محفور في تاريخ الوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن اليوم الوطني، يوم محفور في تاريخ الوطن وحاضر في ذاكرة الجميع، ورفعت أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها. وهذا اليوم يؤرّخ لجهود جبّارة بذلها القادة المؤسسون بُناة الاتحاد، وحفروا بها أساس هذا الإنجاز الشامخ الذي تحقق ويتحقق كل يوم. وهذه المناسبة غالية وعزيزة على قلوب الجميع، وتعكس حالة حب وعشق فريدة بين الإنسان والمكان، ومزيداً من الانتماء والولاء للوطن ولقيادتنا الحكيمة.

وقالت: كل يوم تزداد رؤية دولة الإمارات وضوحاً وإصراراً، وترتقي درجات في رحلة استشراف المستقبل لسعادة الجميع، ما يُقرّبنا أكثر من أهدافنا التنموية والمئوية، في إطار رؤية الاستعداد للخمسين عاماً القادمة حتى «مئوية الإمارات – 2071».

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