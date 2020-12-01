شكرا لقرائتكم خبر عن "لائحة الشيوخ" تتخذ من القاهرة مقرًا للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى وافق عليها المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق نهائياً، وتم رفعها لرئيس الجمهورية، مقر مجلس الشيوخ فى مدينة القاهرة.

وأجازت اللائحة، له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

في سياق متصل، أكد التقرير البرلماني عن مشروع قانون اللائحة الداخلية، الحرص عند إعداد المشروع على إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.

وحسب التقرير البرلمانى، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك إلتزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكونه من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.