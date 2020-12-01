شكرا لقرائتكم خبر عن باباجان فاضحا ديتكاتورية أردوغان: طلاب تركيات معتقلين بسبب تغريداتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح علي باباجان رئيس حزب «التقدم والديمقراطية» بتركيا، ديكتاتورية رجب طيب أردوغان منتقدًا إصلاحات حقوق الإنسان التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية التركي قائلا : «إذا كنتَ تريد أن تأخذ دروسًا في حقوق الإنسان، فتحدث إلى طلاب المدارس الثانوية والجامعات الذين تم اعتقالهم لتغريداتهم".

ورد باباجان خلال مؤتمره العادي الأول لحزبه في محافظة مانسيا، على كلمات أردوغان: «إذا كنت ستصلح حقوق الإنسان، فهل سيكون ذلك مع من يحيطون بك؟ إذا كنتَ تريد أن تأخذ درسًا في مجال حقوق الإنسان، فتحدث مع طلاب الجامعات والثانوية الذين تم اعتقالهم بسبب تغريداتهم" وفقا لما جاء بموقع "تركيا الآن".

واعتدت الشرطة التركية على مسيرة لطلاب جامعة مونزور التركية، أثناء وقفة احتجاجية نظمها عدد من الطلاب طالبوا بالبحث عن إحدى زميلاتهم بعد اختفائها في ظروف غامضة. وأراد الطلاب عقب تلك الوقفة تنظيم مسيرة إلا أن الشرطة منعتهم وقامت بالاعتداء عليهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.