شكرا لقرائتكم خبر عن الدقهلية والشرقية الأعلى منافسة في جولة إعادة انتخابات نواب المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استعداداتها النهائية لإتمام عملية التصويت فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، المقرر لها يوما الإثنين والثلاثاء المقبلان الموافقان 7 و8 ديسمبر، وذلك من خلال مراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون الانتخابية التى انتهت يوم الجمعة، تمهيدا لطباعة بطاقات الاقتراع وكشوف المرشحين.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، ويحق التصويت ل31 مليون و438 ألفا و127 ناخبا، وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعد ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الاولى بالنظام الفردي، كما حسم من الجولة الاولى 41 مقعدا من اصل 142 مقعد بنظام الفردي وتبقى 101 مقعدا تجري عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشحا في أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، تعد كل من محافظتى الدقهلية والشرقية الأعلى منافسة فى الإعادة، حيث مخصص لكل منهما 21 مقعدا، فالأولى تخوض بدوائرها الـ 10 ويتنافس فيها 42 مرشحا، والثانية يتنافس عليها 42 مرشحا فى دوائرها الـ 8، ونرصد نصيب كل دائرة بها من مقاعد مجلس النواب:

- الدقهليه

دائرة الأولى مقرها قسم أول المنصورة، مخصص لها مقعدين.

الدائرة الثانية مقرها مركز المنصورة، عدد المقاعد 2.

الدائرة الثالثة مقرها مركز بلقاس، عدد المقاعد 2.

الدائرة الرابعة مقرها مركز طلخا، عدد المقاعد 2.

الدائرة الخامسة مقرها مركز دكرنس، عدد المقاعد 3.

الدائرة السادسة مقرها مركز منية النصر، عدد المقاعد 2

الدائرة السابعة مقرها قسم المنزلة، عدد المقاعد 2

الدائرة الثامنة مقرها مركز ميت غمر، مخصص لها 2

الدائرة التاسعة مقرها مركز أجا،عدد المقاعد 2

الدائرة العاشرة مقرها مركز السنبلاوين، عدد المقاعد 2

محافظة الشرقية

8 دوائر انتخابية وخصص لها 21 مقعدا

الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، عدد المقاعد: 4

الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، عدد المقاعد 3

الدائرة الثالثة مقرها مركز منيا القمح، عدد المقاعد 3

الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، عدد المقاعد 2

الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، عدد المقاعد 2

الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، عدد المقاعد 3

الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، عدد المقاعد 2

الدائرة الثامنة مقرها مركز الحسينية، عدد المقاعد 2