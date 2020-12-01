شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يهنئ "نجاتى والسباعى" لاختيارهما متحدثين باسم تنسيقية شباب الأحزاب بالشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، بخالص التهاني للنائب أكمل نجاتي، لاختياره متحدثًا رسميًا باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، والنائب الدكتور محمد السباعي، لاختياره متحدثًا إعلاميًا باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ.





وكان محمد تيسير مطر، وصف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالكيان الذى نجح في الاستمرار بالمشهد السياسي بسبب التنوع واختلاف الأفكار والاتجاهات، موضحا أن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كيان يضم مجموعة من شباب الأحزاب السياسية وعدد من السياسيين يمثلون ما يقرب من 27 حزبا سياسيا، من بينها "إرادة جيل والإصلاح والتنمية والإصلاح والنهضة والتجمع والجيل والحركة الوطنية المصرية والحرية والشعب الجمهورى والغد والمحافظون والمصري الديمقراطى الاجتماعي والمصريين الأحرار والمؤتمر والناصري والنور والوفد وحماة الوطن ومستقبل وطن ومصر الحديثة ومصر بلدى".

وقد اختار نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ النائب محمد السباعى، عضو المجلس متحدثا إعلاميا عنهم في إطار الحديث عن العمل النيابي لهم بوسائل الإعلام وكل ما يتعلق بهذا الصدد.

كما اختار النواب النائب أكمل نجاتي، متحدثا سياسيا باسمهم تحت قبة مجلس الشيوخ، وذلك خلال الجلسات العامة لتسجيل مواقف التنسيقية والتقدم بمقترحاتها وآرائها السياسية، ويتواجد بمجلس الشيوخ 12 نائبا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.