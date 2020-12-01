بسبب كورونا.. 180 عملًا بمعرض "فن البقاء بالمنزل" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

تنظم إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية معرضًا فنيًا بعنوان: "فن البقاء في المنزل" والذي يقام في الفترة من 8 إلى 28 ديسمبر الجاري، بقاعتي المعارض الغربية والشرقية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

يشارك في المعرض 61 فنانًا من 8 دول، بأكثر من 180 عملًا فنيًا، منهم 43 فنان مصري، و18 فنان من "اليمن، كندا، السويد، صربيا، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا، سويسرا، والنمسا" فيما أتيح لكل فنان المشاركة بحد أقصى 4 أعمال.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، أن إقامة المعرض تأتي نتيجة لما تعرّض له العالم منذ بدايات عام 2020 بسبب جائحة "فيروس كورونا المستجد" COVID-19، باعتبارها محنة لم يسبق أن تعرضت الأجيال الحالية لمثلها بهذا الشكل الجماعي على مستوى العالم.