تركيا وروسيا توقعان اتفاقًا لإنشاء مركز مشترك في قره باغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، توقيع اتفاق مع الجانب الروسي لإنشاء مركز مشترك في منطقة ناغورني قره باغ لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أن الأعمال متواصلة من أجل تفعيل عمل المركز التركي-الروسي المشترك، في أقرب وقت.
ولفتت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن وزير الدفاع خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرجي شويجو كانا وقعا مذكرة تفاهم في 11 تشرين ثان/نوفمبر الماضي حول إنشاء المركز.
وبدأت أرمينيا الشهر الماضي التنازل عن السيطرة على مناطق في قره باغ لصالح أذربيجان، وفقا لاتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة روسية، بعد معارك دامية استمرت لأسابيع.
وتتسبب قره باغ في توترات بين الجمهوريتين السوفييتين السابقتين منذ عقود.
وبعد المعارك الأخيرة، التي بدأت في 27 سبتمبر، استعادت أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة أجزاء كبيرة من الأراضي التي فقدتها لصالح القوات المتحالفة مع أرمينيا المسيحية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
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