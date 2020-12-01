تطوير مستشفى قطور المركزي بتكلفة 4 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، إدراج تطوير مستشفى قطور المركزي باعتماد مبدئي 4 ملايين و 500 ألف جنيه، لحين إسناد عملية التطوير لإحدى شركات المقاولات.

وأوضح الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، أن خطة تطوير مستشفى قطور المركزى، تأتي تمهيدًا لدخول المستشفى الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المقرر تطبيقه بمحافظة الغربية في المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن تطوير المستشفى يعمل على رفع المعاناة عن المرضى وأهالي مدينة قطور.