حبس عاطلين متهمين بسرقة مدرسة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين متهمين باقتحام مدرسة إعدادية، وسرقتها بقرية الجزيرية التابعة لمدينة قنا.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بضبط الأهالي عاطلين خلال سرقتهما 4 مراوح، وحنفية إطفاء، من داخل مدرسة الشهيد محمد همام للتعليم الأساسي، بقرية الجزيرية.
جرى استعادة المسروقات للمدرسة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحرر محضر بالواقعة.
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