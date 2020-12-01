بالصور.. وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان دار الأمل للأيتام

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رفقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، دار الأمل للأطفال الايتام، ودار الأطفال الأيتام الرضع، وجمعية الهلال الأحمر، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد.

وتضم دار الأمل للأطفال الأيتام 27 طفلًا من عمر عامين ونصف، وحتى 7 أعوام، وتقدم رعاية "نفسية، واجتماعية، وصحية" بينما تضم دار الأطفال الأيتام الرضع 24 طفلًا من عمر يوم وحتى 3 سنوات، وجمعية الهلال الأحمر، تضم جناح رعاية مركزة به 10 أسرة، و3 أجهزة تنفس صناعي، ووحدة للغسيل الكلوي، وماكينة للغسيل الكلوي، و10 حضانات، وجهازي تنفس صناعي، و4 أجهزة سباب.

وقالت الوزيرة خلال الجولة: "فخورون بدورنا تجاه المجتمع وتنميته، وحرصنا على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني التي تؤدي دورًا حيويًا في عملية التنمية، والتطوير".

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