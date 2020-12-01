البحرين تسمح للإسرائيليين بدخول المملكة بواسطة تأشيرة إلكترونية

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية قرارا يسمح للإسرائيليين بالدخول الى البحرين، بواسطة تأشيرة إلكترونية.

واستقبل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، في مقره الرئاسي في القدس الغربية، يوم الخميس الماضي، وفدا من البحرين يضم ممثلين عن العائلة الملكية البحرينية ومسؤولين آخرين.

ووفقا لـ"هيئة البث" الإسرائيلية، فإن الوفد ترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صدق، في وقت سابق على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول بحسب القانون في إسرائيل.