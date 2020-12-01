باكستان تُسجل 2458 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان، 2458 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 66 وفاة ، و 1863 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.
للشفاء بلغت 343.286 حالة .
وأفادت السلطات الصحية الباكستانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 400.482 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8091 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ، الأحد، بتسجيل 2257 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلتللشفاء منذ ظهور الفيروس في باكستان إلى 339810 حالات.
وأضاف بتسجيل 43 وفاةً جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 7985 وفاة.
وتشير رسالة اطلعت عليها "رويترز" إلى أن لجنة خبراء تدعمها إدارة الصحة المحلية في البنجاب، أكثر أقاليم باكستان تعدادا، أبلغت حكومة الإقليم بضرورة استمرار العزل العام.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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