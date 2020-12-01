الطيران المدني الكويتي : المرحلة الأولى من عودة العمالة المنزلية تشمل الهند والفلبين

في خطوة اعتبرها المراقبون انها تمهد لعودة الرحلات الجوية الة الكويت، كشف المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي سعد العتيبي أن المرحلة الأولى من عودة العمالة المنزلية والتي تنطلق 7 الجاري، تشمل الهند والفلبين، والمرحلة الثانية ستشمل بقية الدول. وكلف مجلس الوزراء الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ خطة عودة العمالة المنزلية، المرفوعة له من الطيران المدني.

واعتمد المجلس أمس خلال الاجتماع الأسبوعي، برئاسة الشيخ صباح الخالد،

خطة العودة، بدءاً من الإثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري، على أن تُقدم الخدمات اللوجستية بقيمة 270 ديناراً للعامل المنزلي الواحد من غير تذكرة السفر؛ لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طوال فترة الحجر الصحي المقررة. وكشف مصادر صحفية أن مصاريف عودة العمالة المنزلية، التي أقرها مجلس الوزراء، ستكون على نفقة الكفيل، وأن عودتهم من الدول المحظورة إلى الكويت تقتصر على متن شركات الطيران الوطنية فقط. ومن المتوقع أن تستقبل الكويت ما لا يزيد على 600 عامل يومياً كحد أقصى على متن رحلتين إلى 3 رحلات يوميا، وتشمل تكلفة العامل المنزلي الواحد، السكن والمواصلات وفحوصات الـPCR والوجبات الغذائية الثلاث المقدمة يومياً في الحجرالذي سيتم تحديده.

يذكر ان شركتا الطيران الكويتيتين كانت قد تقدمتا بطلب الى السلطات الكويتية لعودة حركة الطيران الى الكويت، وفرض الحجر الصحي داخل الكويت وهو مما يؤدي الى تنشيط حركة السفر بالنسبة للشركتين الخطوط الجوية الكويتية الحكومية وطيران الجزيرة المملوكة للقطاع الخاص، وكذلك تنشيط حركة السياحة بالنسبة للفنادق والشقق الفندقية.