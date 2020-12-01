العملة التركية تنخفض بشكل ملحوظ بعد التدابير الجديدة بشأن كورونا

انخفضت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، 1% مقابل الدولار، جراء فرض الحكومة إجراءات عزل عام جديدة تمتد لنهاية الأسبوع، وتدابير أخرى لمكافحة فيروس كورونا.

وتراجعت العملة التركية إلى 7.91 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش.

واستقرت العملة التركية، أمس الاثنين، بعد ثلاث جلسات من المكاسب، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.

وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على

الاقتصاد التركي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر للتجوال في البلاد، يبدأ من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة إلى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد أردوغان -وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- على أنه لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الأشخاص إلى أدنى مستوى؛ لخفض التأثير السلبي للجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس الإثنين أن حصيلة وفيات فيروس كورونا اليومية

في البلاد سجلت رقمًا قياسيًا لليوم الثامن على التوالي، بواقع 188 وفاة خلال 24 ساعة.وبلغ إجمالي الوفيات في تركيا منذ بداية الوباء في شهر مارس 13746 حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات الإصابة

الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 31219 حالة.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته إحدى شركات الأبحاث التركية، فقدان أغلبية ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الثقة بقدرة الحكومة على تحسين الأوضاع الاقتصادية.

ووفقا لنتائج الاستطلاع وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، اليوم الإثنين، فإن 63.5% من ناخبي حزب العدالة والتنمية قالوا إنهم لا يثقون بأن قدرة الحكومة على تحسين الاقتصاد، مقابل 36.5% أعربوا عن ثقتهم بمقدرتها.