موريتانيا تُسجل 54 إصابة جديدة بكورونا

سجلت موريتانيا، 54 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.601 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 177 حالة وفاة.

وقد قال وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير حامد إن الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد أضعف من الأولى، مشيرا إلى أن مستوى الإصابة الحالي في بلاده ما يزال دون المعدل العالمي البالغ 4%، والإفريقي البالغ 2.5%.

وأكد الوزير - في تصريحات تلفزيونية

اليوم الجمعة- أن الوضع في بلاده لا يتطلب إجراءات جديدة وأن الموجة الحالية الملاحظة فيمنذ أسبوعين لم تصل بعدُ لمستوى الموجة الأولى، مشيرًا إلى أن الجاهزية أصبحت أفضل على مستوى المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن هناك لجنة أسندت إليها مهمة متابعة لقاح فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدًا أن موريتانيا ستحصل على اللقاح

فور صدوره وهي منخرطة في تحالف دولي، يضم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والعديد من دول العالم (92 دولة)، للتنسيق في موضوع اللقاح ضمن 24 دولة حددت حاجياتها من اللقاح، وقدمتها إلى التحالف الدولي، وستحصل عليه فور اعتماد اللقاح والتأكد من خلوه من أي مخاطر على صحة الإنسان.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.