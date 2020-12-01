- 1/2
- 2/2
عناصر أمنية عراقية - أرشيفية
قتل 6 عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي في عملية عسكرية مشتركة في جبال مخمور شمالي العراق .
وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن عناصره شرعوا، أمس الإثنين، في شن عملية عسكرية في جبال مخمور ذات التكوين الجغرافي شديد التعقيد لملاحقة ما تبقى من بقايا تنظيم داعش.
وقال البيان الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب إنه تلقى معلومات عن اختباء عدد من عناصر تنظيم داعش في أحد الكهوف.
وبعد رصد دقيق لتحركات المسلحين، باشرت قوات الجهاز باقتحام المنطقة حيث جرى الاشتباك مع 6 عناصر إرهابية قُتل 3 منهم جراء الاشتباك المباشر، فيما حاول ثلاثة آخرين الهرب، بيد أن مقاتلات التحالف الدولي تمكنت من رصدهم وقصفهم لتقضي عليهم جميعاً.
وأوضح الجهاز في بيانه أن العملية أسفرت أيضاً عن إصابة أحد عناصر جهاز مكافحة الإرهاب بجروح .
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 عناصر من داعش في عملية عسكرية شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.