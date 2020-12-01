أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن عزمها إعمال المرونة في المقابلات الشفوية، الخاصة بالناجحين في مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية.
وقالت الوزارة، ليلة أمس الإثنين، إنها تخبر جميع الناجحات والناجحين في الاختبارات الكتابية لمباريات توظيف أطر الأكاديميات دورة نونبر 2020، والذين سيجتازون المقابلات الشفوية سواء تعلق الأمر بالأكاديميات التي أعلنت النتائج الخاصة بها، أو التي لازلت المداولات جارية قصد إعلان نتائجها، أنه ستكون هناك مرونة في توقيت هذا الإجراء تبعا للظروف الوبائية وغيرها، ونطمئن المعنيات والمعنيين أن الجميع سيجتاز هذه المقابلات دون تعقيد.
وكانت المرونة مطلبا قد قدمه نواب برلمانيون لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منهم البرلماني رضا بوكمازي، والذي قال إنه تواصل مع الوزير بخصوص استدعاء المتبارين لاجتياز اختبارات الشفوي لولوج مناصب أطر أكاديميات التربية والتكوين واشتراط حضورهم إبتداء من صباح اليوم، رغم عدم إعلان بعض الأكاديميات للنتائج.
وأكد الوزير لبوكمازي، “أن الوزارة مع الأكاديميات ستضمن لجميع الناجحين في الاختبارات الكتابية الحق في إجتياز الإمتحانات الشفوية طيلة الفترة الممتدة بين 01 إلى 04 دجنبر وستراعي جميع الأكاديميات وضعية المتبارين على مناصب سلك الثانوي من خارج الأقاليم مراكز الجهات دون الأخذ بعين الإعتبار الوقت المحدد في اللوائح بالنسبة لهذه الفئة”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمزازي يعلن عن مرونة في اجتياز المباريات الشفوية لـ”المتعاقدين”: الجميع سيجتاز هذه المقابلات دون تعقيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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