اليوم الثلاثاء.. جلسة جديدة لمحاكمة قاتل الطفل عدنان في طنجة

من المرتقب، أن تنطلق الجلسة الثالثة في قضية مقتل الطفل عدنان، وذلك في محكمة الاستئناف في مدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء.
ويتابع في قضية مقتل الطفل عدنان، بعد اختطافه، واغتصابه وقتله أربعة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي المتابع من أجل، “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية التغرير، بقاصر يقل سنه 12 سنة، واستدراجه واحتجازه، وهتك عرض قاصر بالعنف والاحتجاز، المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة واخفاءها وتلويثها، ودفنها خفية”.
وكانت قضية مقتل عدنان، في مدينة طنجة، خلفت موجة غضب وحزن في صفوف المغاربة، منددين بمقتله ومطالبين بمعاقبة الجاني بأقصى العقوبات.
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