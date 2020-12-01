طقس الثلاثاء.. سحب منخفضة بالقرب من السواحل ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أو كتل ضبابية محلية خلال الليل والصباح، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا شرق الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار جد خفيفة محليا. أما بباقي الأرجاء الأخرى، فالأجواء ستكون مستقرة مع سماء قليلة السحب على العموم، وسيكون الطقس نسبيا باردا إلى بارد بالمرتفعات والهضاب العليا مع وجود صقيع أو جريحة محليا، عند الليل والصباح.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب بالمنطقة الشرقية، و من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الشمال أو الشرق بالسهول الشمالية والوسطى ومن القطاع الجنوبي، وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و11 درجة بكل من السايس، الساحل المتوسطي، السهول الداخلية والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 11 و17 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، و ما بين 14 و21 درجة بالساحل المتوسطي، والريف، ومنطقة طنجة، واللوكوس، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسايس، وستكون ما بين 20 و26 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية وسيصبح هائجا صباحا؛ كما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.