الفلكي عياش يتوقع حالة الطقس حتى الثلث الأول من الشهر الجاري

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

كشف الفلكي اليمني محمد عياش عن أحوال الطقس حتى نهاية الثلث الأول من شهر ديسمبر.



وتوقع الفلكي عياش أن تبقى الأجواء كما هي عليه دافئة إلى مُعتدلة نسبياً في المناطق الجبليةِ المرتفعة.

كما توقع استقرار درجات الحرارة عند مُعدلاتها الحالية حتى نهاية الثُلث الأول من شهر ديسمبر