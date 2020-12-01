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شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي عياش يتوقع حالة الطقس حتى الثلث الأول من الشهر الجاري والان مع التفاصيل
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
كشف الفلكي اليمني محمد عياش عن أحوال الطقس حتى نهاية الثلث الأول من شهر ديسمبر.
وتوقع الفلكي عياش أن تبقى الأجواء كما هي عليه دافئة إلى مُعتدلة نسبياً في المناطق الجبليةِ المرتفعة.
كما توقع استقرار درجات الحرارة عند مُعدلاتها الحالية حتى نهاية الثُلث الأول من شهر ديسمبر
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