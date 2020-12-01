ضبط امرأة تنتحل صفة محامية متلبسة بتعقيب معاملات في البصرة

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تمكُّنها من ضبط مُتَّهمةٍ أقدمت على انتحال صفة محاميةٍ؛ بغية تعقيب معاملاتٍ في مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ في محافظة البصرة.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "ملاكاتها في مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة تمكنت من ضبط المُتَّهمة متلبسة أثناء تعقيبها معاملاتٍ في إحدى الدوائر الرسميَّة في المحافظة، وبعد المراقبة والتتبُّع وعجز المُتَّهمة عن إثبات صفتها كمحاميةٍ، تمَّ الاتِّصال بنقابة المحامين – فرع المحافظة؛ للاستعلام عن انتماء المُتَّهمة إلى النقابة، التي فندت ذلك".
وأضافت أنَّ "التحقيقات الأوليَّة مع المُتَّهمة أفضت إلى إقدامها على انتحال هذه الصفة؛ بغية تحقيق مآرب شخصيَّةٍ بتعقيب معاملاتٍ من خلال الوكالات التي ضُبِطَت بحوزتها والتي كان المراجعون يمنحونها لها، كونها محامية"، لافتة إلى "عرض المُتَّهمة على الجهات القضائيَّة المُختصَّة صحبة المبرزات المضبوطة في العمليَّة؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها".
وأضافت أنَّ "التحقيقات الأوليَّة مع المُتَّهمة أفضت إلى إقدامها على انتحال هذه الصفة؛ بغية تحقيق مآرب شخصيَّةٍ بتعقيب معاملاتٍ من خلال الوكالات التي ضُبِطَت بحوزتها والتي كان المراجعون يمنحونها لها، كونها محامية"، لافتة إلى "عرض المُتَّهمة على الجهات القضائيَّة المُختصَّة صحبة المبرزات المضبوطة في العمليَّة؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها".
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