علامة خفية تدل على إصابتك بمرض السكر.. تعرف عليها

يمكن أن يشير لون الأظافر الأصفر إلى وجود داء السكري من النوع الثاني، كما جاء على موقع "Express"، حيث أخبرت الطبيبة إليزابيث سالادا في منشور لها، قائلة: "عند فحص المرضى، أهتم دائما بأظافرهم. الهشاشة والتغيرات في الملمس واللون يمكن أن تكون علامات على عدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2".
وتتابع الطبيبة سالادا، قائلة: "في بعض الحالات، يشير اصفرار الأظافر إلى وجود عدوى. ويكون مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تسمى "صدفيات الأظافر". وعادة ما تصيب هذه العدوى أظافر القدم ، مما يجعل الأظافر صفراء وهشة".
وأشارت إلى أن الأظافر الصحية يجب أن تكون وردية اللون ومسطحة وحتى ملونة، وحذرت الطبيبة أيضا من أن هذه العدوى يمكن أن تقفز بسهولة إلى جرح مفتوح بعد جرح غير ملحوظ. في هذه الحالة، يستحيل العلاج، وتكون الساق مهددة بإصابة خطيرة، والعلاج يكون البتر.
وتتابع الطبيبة سالادا، قائلة: "في بعض الحالات، يشير اصفرار الأظافر إلى وجود عدوى. ويكون مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تسمى "صدفيات الأظافر". وعادة ما تصيب هذه العدوى أظافر القدم ، مما يجعل الأظافر صفراء وهشة".
وأشارت إلى أن الأظافر الصحية يجب أن تكون وردية اللون ومسطحة وحتى ملونة، وحذرت الطبيبة أيضا من أن هذه العدوى يمكن أن تقفز بسهولة إلى جرح مفتوح بعد جرح غير ملحوظ. في هذه الحالة، يستحيل العلاج، وتكون الساق مهددة بإصابة خطيرة، والعلاج يكون البتر.
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