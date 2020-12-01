نظم أساتذة وطلبة في جامعة ميسان، الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل مبنى الجامعة، للمطالبة بالكشف عن منفذي عملية حرق تدريسي بمادة "التيزاب". وكانت جامعة ميسان، أصدرت أمس الاثنين، بياناً أفادت فيه بتعرض تدريسي الى حرق بـ"التيزاب"، فيما دعت الى بالتحقيق في ملابسات الحادثة بأسرع وقت.

كانت هذه تفاصيل خبر محتجون بجامعة ميسان يطالبون بكشف منفذي عملية حرق تدريسي بـ'التيزاب' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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