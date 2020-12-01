من هو أبو خديجة.. قائد تنظيم حراس الدين بسوريا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اسمه الحقيقي بلال خريسات، ويُكنى بـ"أبو خديجة الأردني"، شارك في تأسيس تنظيم "حراس الدين" فبراير 2018، بعد تفكك الفرع الأصلي لتنظيم القاعدة في سوريا. براءة مسلوبة.. الإرهاب الحوثي يغتال أطفال اليمن

المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن "أبو خديجة" قُتل بعد استهداف سيارته بطائرة دون طيار في ريف إدلب. اتصال البرهان وبومبيو.. ترتيب إزالة السودان من قائمة الإرهاب لكن ليست هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها مقتل "أبو خديجة"؛ في 2019 تم إعلان مقتله وتبين عدم صدق تلك الأنباء.

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