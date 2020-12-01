حاكم رأس الخيمة: دولة الإمارات نموذج لوحدة الكلمة تحت راية الاتحاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً لوحدة الكلمة والتعاضد بين الأشقاء الذين تجمعوا تحت راية الاتحاد واضعين نصب أعينهم مصلحة المجتمع وأبناء الوطن، ليسطروا من خلالها مسيرة مشرقة و رمزا يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الاتحادية استدامة.



وقال في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 - نحتفل اليوم بالذكرى الـ 49، لقيام دولة الاتحاد التي قامت على رؤية سديدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه مؤسسي الاتحاد لصنع إنجاز استثنائي قائم على بناء الإنسان والاستثمار فيه لجعل الإمارات مركزاً للازدهار والنمو المستمر في المنطقة والعالم بما يحققه أبناؤها في كافة المجالات.

وأضاف إننا في دولة الإمارات حكومةً وشعباً نسير بخطى راسخة لنجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة وذلك بحماية مقدراتنا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء والسعي جاهدين للتطور والارتقاء على كافة الصعد، يملؤنا الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات وتقودنا روح الاتحاد التي تسري في نفوس أبناء الإمارات نحو المزيد من الإنجازات.