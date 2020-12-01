شكرا لقرائتكم خبر عن ولايتا أريزونا و ويسكونسن تصادقان على فوز بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

صادقت ولايتا أريزونا و ويسكونسن رسمياً، الاثنين، على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في هاتين الولايتين المتأرجحتي نفي دعامة جديدة للانتصار الذي حققه على المستوى الوطني المرشح الديمقراطي على منافسه الجمهوري دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته.

وقال حاكم أريزونا الجمهوري دوغ دوسي في تغريدة على «تويتر»: «اليوم وقعنا على نتائج انتخابات 2020 في أريزونا»، الولاية التي يفوز فيها للمرة الأولى منذ 25 عاماً مرشح ديمقراطي بالانتخابات الرئاسية.

وحقق بايدن الفوز على ترامب في أريزونا بفارق ضئيل بلغ 10.457 صوتاً من أصل نحو 3,5 مليون مقترع.

وقالت وزيرة شؤون الولاية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات كيتي هوبس: «إنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة، فقد انتصر أبناء أريزونا لديمقراطيتنا».

وشددت المسؤولة الديمقراطية على أن هذه الانتخابات أجريت بشفافية ودقة ونزاهة، على الرغم من الادعاءات الكثيرة التي تزعم خلاف ذلك التي لا تستند إلى أي أساس.

كما صادقت الولاية على فوز الديمقراطي مارك كيلي في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما أعلن الحاكم دوسي.

وبعيد ساعات من ذلك أعلن حاكم ويسكونسن توني إيفرز، أنه صادق بدوره على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية التي صوتت في 2016 لترامب. والمصادقة رسمياً على نتائج الانتخابات الرئاسية لا تعني بالضرورة إغلاق الباب أمام إمكانية الطعن بها أمام المحاكم؛ إذ إن عدداً من الولايات، على غرار أريزونا مثلاً، يسمح بالطعن بالنتائج حتى بعد المصادقة عليها.

ومنذ الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، لا ينفك ترامب يقول، إن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، وهو بالتالي يرفض الإقرار بهزيمته على المستوى الوطني أمام بايدن على الرغم من أن عملية انتقال السلطة بين فريقيهما بدأت عملياً.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها على أكثر من صعيد، فقد فشلت الحملة الانتخابية للرئيس ترامب في تأخير عمليات المصادقة على نتيجة الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن.