شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاء باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زينت شرطة أبوظبي دورياتها المرورية في مدن أبوظبي والعين والظفرة بشعار الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين «روح الاتحاد» من خلال وضع الشعار «الشفاف» على الزجاج الخلفي للمركبات.

وأوضحت الشرطة أن تزيين الدوريات المرورية يأتي في إطار الاحتفالات بمرور 49 عاماً على اتحاد الإمارات، وفرحة منتسبي الشرطة واعتزازهم بما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة وضعت الدولة في مصاف الدول الأكثر تطوراً في معدلات النماء والرخاء والاستقرار ليصبح شعبها أسعد شعب في العالم.

وثمنت شرطة أبوظبي، اهتمام ودعم القيادة الرشيدة المستمر بالارتقاء بمسيرة التطوير التي تشهدها الدولة بمختلف مجالاتها مجددة العهد والولاء على مواصلة الجهود في تعزيز مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في وطن الخير والعطاء.

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