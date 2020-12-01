قرض بـ1500 جنيه.. توزيع 720 بطة ضمن مشروع "قرية بحراوية منتجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة: وزعت إدارة بناء وتنمية القرية بالوحدة المحلية لقرية زاوية غزال، اليوم الثلاثاء، 720 بطة ضمن مشروع "قرية بحراوية منتجة". يأتي المشروع تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين محافظة البحيرة ومديرية الزراعة، وتخصيص 5 ملايين جنيه لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة لتشجيعهم على إقامة مشروعات تربية بط. وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة إلى التنسيق بين إدارة بناء وتنمية القرية ومديرية التضامن الاجتماعي لاختيار الأسر المستهدفة، على أن تقوم مديرية الزراعة بتدبير الأعداد الكافية من سلالات البط، وشرائها من إحدى المحطات الحكومية لتتولى الوحدات المحلية توزيعها على السيدات المستفيدات بواقع 1500 جنيهًا للقرض الواحد لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة، بالإضافة إلى 900 جنيهًا متطلبات تغذية البط من الأعلاف على مدار 3 أشهر. وتتولى مديرية الطب البيطري توفير التحصينات اللازمة، لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع والربحية والمساهمة فى تخفيض الأسعار وزيادة موارد الأسرة. اقرأ أيضًا.. مستفيدات من "قرض البط" بالبحيرة: "مكسبنا 100% وبدأنا بدون ولا مليم"- فيديو

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