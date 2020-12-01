المكسيك تسجل 6472 إصابة و285 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6472 إصابة جديدة و285 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و113 ألفًا و543 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 105 آلاف و940 حالة وفاة.

و أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 10 آلاف و8 إصابات جديدة و586 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني، يوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و100 ألف و683 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 105 آلاف و459 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء، تسجيل 10 آلاف و794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ

الأول من أغسطس الماضي.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أنه تم تسجيل 813 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 102 ألف و739 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و60 ألفًا و152 حالة.