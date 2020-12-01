كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 451 إصابة جديدة بكوفيد-19، منها 420 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34,652 إصابة ولم تبلغ عن أي وفيات ليبقى العدد الإجمالي عند 526.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه بحسب المنطقة، تم الإبلاغ عن 153 إصابة جديدة بالفيروس في سول، و86 إصابة في إقليم كيونج كي المحيط بالعاصمة و16 إصابة في إنتشون، غرب سول.

وبلغ عدد المرضى بكوفيد-19 في حالة حرجة أو خطرة 97 حالة حتى منتصف الليل، بينما وصل إجمالي عدد الأشخاص

الذين تم إطلاق سراحهم من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل إلى 27,885 شخصا، بزيادة قدرها 260 شخصا عن اليوم الذي سبقه.

وسجلت كوريا الجنوبية 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34 ألفا و201 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية يوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ظل أكثر من 400 إصابة لليوم الثاني على التوالي نتيجة قلة عدد فحوصات كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط استمرار الانتشار للفيروس في كوريا

الجنوبية.وأشارت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنه من بين الـ438 حالة جديدة، كان هنالك 414 إصابة محلية و24 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية 3 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 526.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 76 حتى منتصف الليل، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 27 ألفا و653 شخصا، بزيادة 111 حالة تعاف عن اليوم الذي سبقه.

وأعلنت حكومة سول أمس إبقاء العاصمة وضواحيها تحت المستوى 2 من نظام التباعد الاجتماعي المكون من 5 مستويات، ويعد هذا هو ثالث أعلى مستوى، بيد أنها رفعت قيود كورونا في جميع المناطق الأخرى إلى المستوى 5ر1 (ثاني أعلى مستوى) لمدة أسبوعين بدءًا من الأول من ديسمبر الجاري.