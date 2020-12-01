5 شروط للاستفادة من برنامج حساب المواطن

يبحث مواطنوا السعودية، اليوم الثلاثاء، عن طرق استعلام حساب المواطن برقم الهوية، لصرف الدفعة 37 لشهر ديسمبر من برنامج حساب الواطن، مما جعله يحتل المرتبة الأولي في قائمة الأكثر بحثًا على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالسعودية.

ويصرف العائد الشهري لبرنامج حساب المواطن، يوم 10 من كل شهر، في جميع القطاعات سواء كانت قطاعات عامة أو خاصة، بعدما قام خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز، بتثبيت موعد صرف دعم حساب المواطن.

شروط الأهلية والاستحقاق للاستفادة من حساب المواطن:

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.

- أن يكون حامل لبطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من

90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

-أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، حيث تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

معرفة وصول التحويل إلى حساب المواطن برقم الهوية:

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بإرسال رسالة نصية إلى المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، تتضمن تفاصيل إبلاغهم بوصول الدفعة إلى حساباتهم البنكية.