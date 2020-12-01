الهند تسجل أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن الهند سجلت 31118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد يومي منذ 17 نوفمبر.

ووصل إجمالي عدد الحالات في البلاد حالياً إلى نحو 9.46 مليون، لكن عدد الإصابات اليومي ظل أقل من مستوى الخمسين ألفاً منذ السابع من نوفمبر وفقاً لإحصاء رويترز، رغم أن الشهر الماضي شهد موسم احتفالات مزدحم.

وزاد عدد الوفيات 482، ليصل الإجمالي إلى 137621.

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