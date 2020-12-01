آخر تطورات كورونا حول العالم..الوفيات تتجاوز 1.4 مليون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، رغم الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من تفشي الوباء.

وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 63 مليونا و589 ألفا و301 حول العالم.

فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و473 ألفا و920، وبلغ عدد حالات الشفاء 43 مليونا و984 ألفا و127حالة، الثلاثاء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تحذير أممي للبرازيل والمكسيك

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من التدهور السريع على الصعيد الوبائي في البرازيل والمكسيك، داعيا الدولتين إلى التعامل بـ”جدية كبيرة” مع الجائحة لكبح تفشيها.

وفي الأسابيع الأخيرة تسارعت بشكل كبير وتيرة الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19 في كلا البلدين خلال الموجة الثانية من الوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس: “أعتقد أن على البرازيل أن تتعامل مع الأمر بجدية كبيرة. (الأمر) يثير قلقا كبيرا”.

وأبدى المخاوف نفسها بالنسبة للمكسيك معتبرا أن “وضعها سيئ”.

والبرازيل من الدول الأكثر تضررا جراء كوفيد-19، وسجّلت أكثر من 172 ألف وفاة بالفيروس هي ثاني أعلى حصيلة في العالم، بعد الولايات المتحدة.

وبعدما سجّلت طويلا حصيلة وفيات يومية تخطّت ألف حالة بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب، بدأت تتراجع أعداد المتوفين في الدولة البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة.

إلا أن تيدروس أشار إلى تسجيل 2538 وفاة في الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وارتفعت الحصيلة اليومية الأسبوع الماضي إلى 3876 وفاة، ما اعتبره المدير العام للمنظمة “زيادة كبيرة”.

وفي الفترة نفسها تضاعفت أعداد الإصابات، وسجّلت البرازيل الأسبوع الماضي 218 ألف إصابة.

وفي المكسيك، تخطّت حصيلة الوفيات عتبة مئة ألف في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، كما سجّلت البلاد مذّاك أكثر من 5 آلاف وفاة.

وفي نهاية الأسبوع، وللمرة الأولى، سجّلت المكسيك أكثر من 12 ألف إصابة في يوم واحد.

طفرة إصابات في أمريكا

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 13 مليونا و295 ألفا و605 حالات، بزيادة 152 ألفا و608 إصابات عن الحصيلة السابقة،

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 266 ألفا و51 حالة بعد تسجيل 885 حالة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

451 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) بما يشمل 420 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34,652 إصابة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد لم تبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19، ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.

رقم قياسي في الهند

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت 31118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد يومي منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووصل إجمالي عدد الحالات في البلاد حاليا إلى نحو 9.46 مليون، لكن عدد الإصابات اليومي ظل أقل من مستوى الخمسين ألفا منذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني وفقا لإحصاء رويترز، رغم أن الشهر الماضي شهد موسم احتفالات مزدحما.

وزاد عدد الوفيات 482، ليصل الإجمالي إلى 137621.