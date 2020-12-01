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البرازيل تسجل 21138 إصابة جديدة بكورونا و287 وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الاثنين إن البلاد سجلت 21138 إصابة جديدة بفيروس المستجد و287 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البرازيل، التي تشهد ثاني أسوأ موجة تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، حتى الآن ستة ملايين و335878 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى 173120 وفاة.

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